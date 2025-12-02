«Хорошая была игра, мужская». Андриевский — о поражении «Амура» от минского «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от минского «Динамо» по буллитам со счётом 2:3.

«Хорошая была игра, можно сказать, мужская. Понятно, у «Динамо» шансов было больше, но команда проявила характер, боролась до конца, хотелось бы перенести это на следующую встречу. Тройка Грачёва, если ведущее звено «Динамо» ни разу не смогло отличиться, сработала, считаю, на отлично. Неудачная игра на вбрасываниях — это больная мозоль. Мы всё видим, на тренировках работаем. Могу сказать, во вбрасывании участвуют все пять человек, которые находятся на льду. И сегодня по первому периоду было видно, что много нейтральных шайб подбирали соперники. Это одна из главных причин — у нас четыре человека стоят и как бы не участвуют», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.