Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в серии буллитов в матче с хабаровским «Амуром» (3:2 Б) и отметил хорошую игру команды в третьем периоде, в котором хоккеисты белорусского клуба забросили две шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Воронков – 23:12 (5x5)     1:1 Салыго (Хэмилтон, Усов) – 43:51 (5x5)     1:2 Липский (Диц, Мороз) – 53:03 (5x5)     2:2 Коротких (Слепец, Дыбленко) – 55:07 (5x4)     2:3 Энас – 65:00    

«Мы очень мощно провели третий период, хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везёт тому, кто везёт. То, что против звена Пинчука выходила тройка Грачёва, а против звена Гальченюка — тройка Стася, это было не с нашей стороны. Мы сейчас не подстраиваемся, не бьём линии, в этой игре точно этого не делали, скорее всего, так получалось со стороны «Амура», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

