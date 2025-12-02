Дмитрий Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в серии буллитов в матче с хабаровским «Амуром» (3:2 Б) и отметил хорошую игру команды в третьем периоде, в котором хоккеисты белорусского клуба забросили две шайбы.

«Мы очень мощно провели третий период, хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везёт тому, кто везёт. То, что против звена Пинчука выходила тройка Грачёва, а против звена Гальченюка — тройка Стася, это было не с нашей стороны. Мы сейчас не подстраиваемся, не бьём линии, в этой игре точно этого не делали, скорее всего, так получалось со стороны «Амура», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.