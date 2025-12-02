Дмитрий Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Амуром»
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в серии буллитов в матче с хабаровским «Амуром» (3:2 Б) и отметил хорошую игру команды в третьем периоде, в котором хоккеисты белорусского клуба забросили две шайбы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Воронков – 23:12 (5x5) 1:1 Салыго (Хэмилтон, Усов) – 43:51 (5x5) 1:2 Липский (Диц, Мороз) – 53:03 (5x5) 2:2 Коротких (Слепец, Дыбленко) – 55:07 (5x4) 2:3 Энас – 65:00
«Мы очень мощно провели третий период, хотя в меньшинстве пропустили — мне кажется, нелогично. Но везёт тому, кто везёт. То, что против звена Пинчука выходила тройка Грачёва, а против звена Гальченюка — тройка Стася, это было не с нашей стороны. Мы сейчас не подстраиваемся, не бьём линии, в этой игре точно этого не делали, скорее всего, так получалось со стороны «Амура», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:36
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:15
-
12:07Нападающий Владимир Бутузов покинул «Сибирь» Официально
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:08
-
11:05
-
11:03
-
10:53
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:50