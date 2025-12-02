Главный тренер ХК «Сочи» оценил победу над «Адмиралом» в гостевом матче

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе команды в гостевом матче с «Адмиралом» (4:2).

«Неплохо начали, дальше соперники прибавили, результат их не устраивал. Во втором периоде имели определённые проблемы в обороне, «Адмирал» владел инициативой. Но внесли коррективы в третьем и добились результата. Как оценю функциональное состояние команды? Оно всегда идёт от головы, если есть позитив и понимание тех действий, которые мы просим от команды, соответственно, функционально команда смотрится, ребята играют с желанием, азартно, агрессивно. Две победы – это, конечно, очень хороший эмоциональный импульс», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.