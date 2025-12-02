Главный тренер ХК «Сочи» оценил победу над «Адмиралом» в гостевом матче
Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе команды в гостевом матче с «Адмиралом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Биттен, Боден) – 08:47 (5x5) 1:1 Тертышный (Шэн, Старков) – 18:46 (5x4) 2:1 Шестаков (Петухов, Тимашов) – 26:28 (5x5) 2:2 Сероух (Хафизов, Николаев) – 37:51 (5x5) 2:3 Мачулин (Эллис, Гуськов) – 44:07 (5x5) 2:4 Гуськов (Николаев, Эллис) – 54:14 (5x4)
«Неплохо начали, дальше соперники прибавили, результат их не устраивал. Во втором периоде имели определённые проблемы в обороне, «Адмирал» владел инициативой. Но внесли коррективы в третьем и добились результата. Как оценю функциональное состояние команды? Оно всегда идёт от головы, если есть позитив и понимание тех действий, которые мы просим от команды, соответственно, функционально команда смотрится, ребята играют с желанием, азартно, агрессивно. Две победы – это, конечно, очень хороший эмоциональный импульс», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.
