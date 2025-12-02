Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев: поражение «Адмирала» от «Сочи» сугубо моё, тренерское — не достучался

Тамбиев: поражение «Адмирала» от «Сочи» сугубо моё, тренерское — не достучался
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на недостаточный настрой команды на матч с «Сочи», в котором дальневосточный клуб уступил со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Биттен, Боден) – 08:47 (5x5)     1:1 Тертышный (Шэн, Старков) – 18:46 (5x4)     2:1 Шестаков (Петухов, Тимашов) – 26:28 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов, Николаев) – 37:51 (5x5)     2:3 Мачулин (Эллис, Гуськов) – 44:07 (5x5)     2:4 Гуськов (Николаев, Эллис) – 54:14 (5x4)    

«В принципе, всё по делу. Когда проигрываешь столько борьбы, из этого складывается такой результат. Борьба и единоборства – это то, из чего состоит хоккей, в данном компоненте мы сильно уступили соперникам. Счёт закономерен. Проиграли свой пятак, не выиграли чужой. Если не хватило настроя и заряженности, тогда поражение сугубо моё тренерское – не достучался. Второй гол сегодня – это точно отсутствие концентрации. Мы мало цеплялись за шайбу со спины, проиграли соперникам по единоборствам и отборам «-30». Это очень сильный разнос. Можно проиграть в 5—10 единоборств… «Адмирал» – такая команда, если нет заряженности и настроя, сразу видно. И на лавке уже очень сложно что-то подправить. Скорее в этом причина, сугубо тренерское поражение, когда не можешь достучаться до команды, возможно, ставишь не тех игроков, хотя скамейка у нас очень короткая. Можно уступить в мастерстве, но когда проигрываешь в борьбе и единоборствах, подборах, как тут?» — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Дубль Сероуха помог «Сочи» победить в гостях «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android