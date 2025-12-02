Тамбиев: поражение «Адмирала» от «Сочи» сугубо моё, тренерское — не достучался

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на недостаточный настрой команды на матч с «Сочи», в котором дальневосточный клуб уступил со счётом 2:4.

«В принципе, всё по делу. Когда проигрываешь столько борьбы, из этого складывается такой результат. Борьба и единоборства – это то, из чего состоит хоккей, в данном компоненте мы сильно уступили соперникам. Счёт закономерен. Проиграли свой пятак, не выиграли чужой. Если не хватило настроя и заряженности, тогда поражение сугубо моё тренерское – не достучался. Второй гол сегодня – это точно отсутствие концентрации. Мы мало цеплялись за шайбу со спины, проиграли соперникам по единоборствам и отборам «-30». Это очень сильный разнос. Можно проиграть в 5—10 единоборств… «Адмирал» – такая команда, если нет заряженности и настроя, сразу видно. И на лавке уже очень сложно что-то подправить. Скорее в этом причина, сугубо тренерское поражение, когда не можешь достучаться до команды, возможно, ставишь не тех игроков, хотя скамейка у нас очень короткая. Можно уступить в мастерстве, но когда проигрываешь в борьбе и единоборствах, подборах, как тут?» — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.