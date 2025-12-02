«Очень сильно разочарован». Тамбиев раскритиковал игроков «Адмирала» за настрой на «Сочи»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскритиковал игроков дальневосточной команды за отсутствие должного настроя на матч с «Сочи» (2:3).

«Очень сильно разочарован командой, работой и отношением к делу. Так нельзя играть дома. Если бы я был игроком, мне было бы стыдно. Четвёртый гол: нам три раза добивают, заталкивают шайбу вместе с вратарём, а у нас два человека стоят и смотрят. Что там стоять смотреть? Нужно жёстко выносить людей. Такой эпизод о многом говорит. Поражения бывают разные, но как мы сегодня проиграли… У меня полное разочарование. Если это настоящие мужики, в дальнейшем будут сражаться и биться, доставать из себя», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.