«Очень сильно разочарован». Тамбиев раскритиковал игроков «Адмирала» за настрой на «Сочи»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскритиковал игроков дальневосточной команды за отсутствие должного настроя на матч с «Сочи» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Биттен, Боден) – 08:47 (5x5)     1:1 Тертышный (Шэн, Старков) – 18:46 (5x4)     2:1 Шестаков (Петухов, Тимашов) – 26:28 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов, Николаев) – 37:51 (5x5)     2:3 Мачулин (Эллис, Гуськов) – 44:07 (5x5)     2:4 Гуськов (Николаев, Эллис) – 54:14 (5x4)    

«Очень сильно разочарован командой, работой и отношением к делу. Так нельзя играть дома. Если бы я был игроком, мне было бы стыдно. Четвёртый гол: нам три раза добивают, заталкивают шайбу вместе с вратарём, а у нас два человека стоят и смотрят. Что там стоять смотреть? Нужно жёстко выносить людей. Такой эпизод о многом говорит. Поражения бывают разные, но как мы сегодня проиграли… У меня полное разочарование. Если это настоящие мужики, в дальнейшем будут сражаться и биться, доставать из себя», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

