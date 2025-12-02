Скидки
Хоккей

Глава «Торпедо»: сделаем всё, чтобы этот сезон КХЛ стал лучшим в клубной истории

Председатель правления «Торпедо», руководитель АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров оценил результаты клуба в регулярном чемпионате. На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

– Как оцените первую часть сезона в исполнении ХК «Торпедо»?
– Всё идёт по плану. Много работы было проделано и ещё предстоит сделать. Я бы не стал говорить про задачи, оставим их внутри. Сделаем всё, чтобы это был лучший спортивный результат в истории «Торпедо» в КХЛ, – приводит слова Гафурова Odds.ru.

Лучшим результатом клуба в КХЛ является выход во второй раунд Кубка Гагарина.

