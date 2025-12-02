Скидки
Фетисов объяснил, почему хоккей, а не футбол, является спортом номером один в России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, почему хоккей, а не футбол, является спортом номером один в России.

«Хоккей – спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мегазвёзды мирового уровня, массовость, и чего только нет – Ночная лига, Молодёжная и так далее. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но мне кажется, сравнение здесь очевидно в пользу хоккея.

Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо много всего делать: прибавлять в массовости, мастерстве, заполнении трибун. Когда ты смотришь пустой стадион практически во всех играх, о чём мы можем говорить? Какой это спорт номер один?!» – цитирует Фетисова Sport24.

