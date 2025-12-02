Скидки
Бывший капитан «Сибири» — о возвращении Бека: такие люди нужны в команде

Комментарии

Бывший капитан «Сибири» Евгений Чесалин высказался о возвращении форварда Тейлора Бека в новосибирский клуб.

«К сожалению, у «Сибири» много упущено. Но возвращение Бека может помочь улучшить результаты. Это незаменимый игрок большинства и в целом атаки. Такие люди нужны в команде. Не надо их много, а достаточно одного, кто будет играть на пианино. Их маловато, но он точно себя проявит в этом.

Тем более можно сказать, что «Сибирь» — родной для него клуб. Он провёл там не один сезон. Думаю, в любом случае поможет и задаст тон. Но не надо забывать, что всё зависит от команды. Один ничего не решает, одному тяжело. Если партнёры тебя понимают, все пазлы складываются», — цитирует Чесалина Allhockey.ru.

Игрок провёл за новосибирский клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114).

