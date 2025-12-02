Скидки
«Сент-Луис» обменял российского форварда Никиту Александрова в «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» обменял российского форварда Никиту Александрова в «Лос-Анджелес»
Комментарии

«Сент-Луис Блюз» обменял российского форварда Никиту Александрова в «Лос-Анджелес Кингз» на нападающего Акилу Томаса, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Александров был выбран «Блюз» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 62-м номером. За шесть сезонов в клубе форвард набрал 143 (61+82) очка и заработал 72 штрафные минуты в 188 играх регулярного сезона АХЛ, а также 9 (3+6) очков при 12 минутах штрафа в 51 встрече регулярного сезона НХЛ.

25-летний Томас был выбран во втором раунде драфта 2018 года под 51-м номером. Форвард провёл 32 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес», забив четыре гола и набрав семь очков. В этом сезоне он выступал за «Онтарио Рейн» в АХЛ, забросив четыре шайбы и набрав 13 очков в 19 играх.

