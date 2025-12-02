Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панин: смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты

Панин: смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об игре возрастных российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина и восхитился их игровой формой.

«Смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, их по пальцам одной руки можно пересчитать, которые могут в 40 лет играть на таком уровне, находиться в такой форме, ещё и забивать голы. Я просто снимаю шляпу перед ними. Низкий поклон таким ребятам. Это, конечно, чудо.

Не рано ли мы их ждём в Континентальной хоккейной лиге, раз такой чудесный сезон получается? Думаю, они сами решат, стоит ли им возвращаться. В любом случае здесь их дом. Они здесь родились и у них свой менталитет. Здесь они будут приносить пользу на любом поприще», — цитирует Панина Legalbet.

Материалы по теме
«Это дорогого стоит». Капитан «Салавата Юлаева» Панин — о 500 матчах за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android