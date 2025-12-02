Плющев: у СКА нет никакой перспективы, клуб пошёл по пути «Зенита»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал политику СКА по приглашению легионеров, которые способны давать сиюминутный результат без работы на перспективу.

«Посмотрите на уровень работы некоторых российских специалистов. Самый свежий пример – СКА. Весь сентябрь и октябрь команду трясло, по сути, она оказалась не подготовлена к сезону. И вот в ноябре, пытаясь прикрыть слабую тренерскую работу, СКА пошёл по пути «Зенита». Занялся перебором легионеров. Посыпались все эти Дюбе, Лайпсики и прочая публика, которая способна дать результат сегодня, а там хоть потоп.

Как бы в прошлом сезоне я ни критиковал СКА, но легионеров в команде практически не было, а самое ответственное игровое время получали российские игроки, молодёжь. Но сегодня у Санкт-Петербурга нет никакой перспективы – со всеми этими Мёрфи, Менеллами, Филлипсами, Бландизи, Гримальди, Дюбе, Лайпсиками. Кто все эти люди, третьесортные по меркам мирового хоккея? Что они могут дать Санкт-Петербургу, КХЛ и всему нашему спорту?» – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.