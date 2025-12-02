«Шанхайские Драконы» опубликовали видеоролик к матчу с «Салаватом Юлаевым»
Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видеоролик, приуроченный к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт завтра, 3 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена». Начало матча — в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В ролике изображён пожилой болельщик «Салавата Юлаева», которому врач рекомендовал отказаться от любимой еды из-за состояния здоровья. Жена рекомендует ему попробовать китайскую еду, которую давно советует его дочка. Также оказывается, что внук с детства болеет за «Шанхайских Драконов».
Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.
