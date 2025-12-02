Защитник «Салавата»: ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выезде

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский отметил поддержку болельщиков уфимской команды в выездном матче с ЦСКА (3:2 Б).

«Вчера мы будто бы играли дома! Ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выездных матчах. Радость каждому голу, больше половины болельщиков на трибунах делают с нами победную традицию и кричат: «Уфа!»

Как же приятно, что в родном клубе у нас такие фанаты! Лучшие! Спасибо вам за поддержку в любой ситуации», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Шанхайскими Драконами». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 3 декабря.