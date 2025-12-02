Защитник «Салавата»: ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выезде
Поделиться
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский отметил поддержку болельщиков уфимской команды в выездном матче с ЦСКА (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 04:20 (5x4) 0:2 Жаровский (Родевальд, Стюарт) – 36:42 (5x4) 1:2 Гурьянов (Рой, Шуравин) – 42:50 (5x5) 2:2 Полтапов (Абрамов, Патрихаев) – 46:00 (5x4) 2:3 Ремпал – 65:00
«Вчера мы будто бы играли дома! Ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выездных матчах. Радость каждому голу, больше половины болельщиков на трибунах делают с нами победную традицию и кричат: «Уфа!»
Как же приятно, что в родном клубе у нас такие фанаты! Лучшие! Спасибо вам за поддержку в любой ситуации», — написал Василевский в своём телеграм-канале.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Шанхайскими Драконами». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 3 декабря.
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
21:21
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
19:35
-
19:10
-
18:40
-
18:30
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:36
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:15
-
12:07Нападающий Владимир Бутузов покинул «Сибирь» Официально
-
11:55