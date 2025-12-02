Скидки
Защитник «Салавата»: ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выезде

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский отметил поддержку болельщиков уфимской команды в выездном матче с ЦСКА (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 04:20 (5x4)     0:2 Жаровский (Родевальд, Стюарт) – 36:42 (5x4)     1:2 Гурьянов (Рой, Шуравин) – 42:50 (5x5)     2:2 Полтапов (Абрамов, Патрихаев) – 46:00 (5x4)     2:3 Ремпал – 65:00    

«Вчера мы будто бы играли дома! Ни у одной команды нет такой фантастической поддержки на выездных матчах. Радость каждому голу, больше половины болельщиков на трибунах делают с нами победную традицию и кричат: «Уфа!»

Как же приятно, что в родном клубе у нас такие фанаты! Лучшие! Спасибо вам за поддержку в любой ситуации», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Шанхайскими Драконами». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 3 декабря.

