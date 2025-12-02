СКА сравнял счёт в концовке основного времени и обыграл «Локомотив» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
На седьмой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Во втором периоде команды обменялись голами — на шайбу Александра Радулова СКА ответил шайбами Брендана Лайпсика и Сергея Плотникова. В середине третьего периода курьёзный гол броском из-за ворот забил Максим Шалунов и вновь вывел «Локомотив» вперёд. За две минуты до конца третьего периода Андрей Педан сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, где победу одержал СКА. «Локомотив» получил удаление за нарушение численного состава, которое реализовал Марат Хайруллин.
«Локомотив» выиграл три из четырёх матчей у СКА в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё два матча.
- 2 декабря 2025
