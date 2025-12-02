Скидки
Бывшие партнёры по «Канадиенс» Суббэн и Андрей Марков встретились в ресторане Монреаля

Комментарии

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн встретился с экс-защитником Андреем Марковым в одном из ресторанов Монреаля. Оба хоккеиста несколько сезонов выступали вместе за «Монреаль Канадиенс». За канадский клуб российский защитник провёл 16 сезонов и стал любимцем болельщиков.

«Наш Генерал», — подписал фотографию канадец, это является прозвищем Маркова в НХЛ.

Фото: личный архив Суббэна

В среду перед матчем «Монреаля» с «Виннипег Джетс» пройдёт торжественная церемония в честь Андрея Маркова. Ранее в этом году НХЛ включила Маркова в первую «Команду четверти века» «Канадиенс». Андрей Марков провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих матчах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка.

