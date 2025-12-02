Скидки
Игорь Ларионов оценил волевую победу СКА в матче с «Локомотивом»

Игорь Ларионов оценил волевую победу СКА в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил волевую победу в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ), в котором петербургская команда ни разу не вела в счёте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Черепанов (Ульев, Иванов) – 06:15 (5x5)     1:1 Лайпсик (Мёрфи, Бландизи) – 21:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 32:35 (5x4)     2:2 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 35:32 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 48:06 (5x5)     3:3 Педан (Гримальди, Бландизи) – 58:01 (5x5)     3:4 Хайруллин (Плотников, Зыков) – 63:02 (4x3)    

– Интересный поединок, который изобиловал очень красивыми голами и хорошей интригой. Ярославль – святое место. Когда проходишь мимо ребят, которые смотрят сверху, остаётся чувство, что ты должен больше, чем ты можешь. Очень рады уехать с двумя очками.

– Как оцените движение команды?
– Сегодня движение было неплохое. Нам удалось за пару дней передохнуть. У нас выбыла пара центральных, их нет в этой поездке. Пара дней сыграла хорошую роль, команда пришла в себя. Подтянули молодёжь, она дала свежесть. Поменяли звенья. Все эти изменения дали нам возможность чем-то удивить соперника. Рады, что сработало большинство, ребята проявили характер. Команда умеет и знает, как возвращаться после сложных поражений. Очень рад за коллектив.

– Почему играл Плешков?
– Плеш давно не играл, у него было серьёзное повреждение. Заврагин получил два матча в ВХЛ. Иванов проводит хороший сезон. Играли против сильной команды, которая показывает североамериканский хоккей. Нам нужен был человек, который борется за отскоки, это очень важно. Плеш этим отличается от двух других вратарей. Он играл очень хорошо, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

