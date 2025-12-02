Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов объяснил, почему два игрока СКА играли с капитанской нашивкой с «Локомотивом»

Ларионов объяснил, почему два игрока СКА играли с капитанской нашивкой с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил о технической ошибке, из-за которой на матч с «Локомотивом» (4:3 ОТ) у петербургской команды было два капитана.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Черепанов (Ульев, Иванов) – 06:15 (5x5)     1:1 Лайпсик (Мёрфи, Бландизи) – 21:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 32:35 (5x4)     2:2 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 35:32 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 48:06 (5x5)     3:3 Педан (Гримальди, Бландизи) – 58:01 (5x5)     3:4 Хайруллин (Плотников, Зыков) – 63:02 (4x3)    

– Сначала капитанская нашивка была у Плотникова, потом у Педана. Что произошло?
– Сам был удивлён. Вчера дал задание персоналу вернуть Плотникову капитанскую нашивку. Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. Потом мне подсказали, техническая ошибка. Она не глобальная, но весёлая. Сам не ожидал и не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече. Сработало хорошо, Педан забил. Но в следующем матче капитаном будет Плотников, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
СКА сравнял счёт в концовке основного времени и обыграл «Локомотив» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android