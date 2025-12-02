Ларионов объяснил, почему два игрока СКА играли с капитанской нашивкой с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил о технической ошибке, из-за которой на матч с «Локомотивом» (4:3 ОТ) у петербургской команды было два капитана.

– Сначала капитанская нашивка была у Плотникова, потом у Педана. Что произошло?

– Сам был удивлён. Вчера дал задание персоналу вернуть Плотникову капитанскую нашивку. Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. Потом мне подсказали, техническая ошибка. Она не глобальная, но весёлая. Сам не ожидал и не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече. Сработало хорошо, Педан забил. Но в следующем матче капитаном будет Плотников, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.