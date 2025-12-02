Хартли — о матче со СКА: «Локомотив» сам изобретает способы проигрывать матчи

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что команда сама отдала победу сопернику в матче со СКА (3:4 ОТ). Ярославцы позволили сопернику сравнять счёт за две минуты до конца основного времени и проиграли в овертайме.
– Буду очень краток. Мы отдали игру, всё очень просто. Нет оправданий. Мы изобретаем способы проигрывать матчи.
– Что с Гернатом?
– Он был на арене, но за несколько минут до игры нам сказали, что он не сможет сыграть.
– Он полетит на Дальний Восток?
– Пока не знаю.
– Что говорили команде в последние минуты?
– Быть пассивным – худшее, что можно сделать при минимальном преимуществе. Мы плохо распорядились шайбой при третьем [пропущенном] голе, допустили ошибку.
– Есть ли возможность привлекать молодёжь?
– Мы всегда ищем способы сделать команду лучше. Сейчас поедем на выезд, а затем у нас будет перерыв. Будем рассматривать разные варианты, но всегда ищем возможность выставить лучший состав, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 декабря 2025
-
23:05
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:21
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
19:35
-
19:10
-
18:40
-
18:30
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:36
-
13:15