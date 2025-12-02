Скидки
Хоккей

Хартли — о матче со СКА: «Локомотив» сам изобретает способы проигрывать матчи

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что команда сама отдала победу сопернику в матче со СКА (3:4 ОТ). Ярославцы позволили сопернику сравнять счёт за две минуты до конца основного времени и проиграли в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Черепанов (Ульев, Иванов) – 06:15 (5x5)     1:1 Лайпсик (Мёрфи, Бландизи) – 21:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 32:35 (5x4)     2:2 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 35:32 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 48:06 (5x5)     3:3 Педан (Гримальди, Бландизи) – 58:01 (5x5)     3:4 Хайруллин (Плотников, Зыков) – 63:02 (4x3)    

– Буду очень краток. Мы отдали игру, всё очень просто. Нет оправданий. Мы изобретаем способы проигрывать матчи.

– Что с Гернатом?
– Он был на арене, но за несколько минут до игры нам сказали, что он не сможет сыграть.

– Он полетит на Дальний Восток?
– Пока не знаю.

– Что говорили команде в последние минуты?
– Быть пассивным – худшее, что можно сделать при минимальном преимуществе. Мы плохо распорядились шайбой при третьем [пропущенном] голе, допустили ошибку.

– Есть ли возможность привлекать молодёжь?
– Мы всегда ищем способы сделать команду лучше. Сейчас поедем на выезд, а затем у нас будет перерыв. Будем рассматривать разные варианты, но всегда ищем возможность выставить лучший состав, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

