Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива»: можем играть гораздо лучше, чем то, что мы показываем

Главный тренер «Локомотива»: можем играть гораздо лучше, чем то, что мы показываем
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что команда может играть гораздо лучше и оценил третье подряд поражение ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Черепанов (Ульев, Иванов) – 06:15 (5x5)     1:1 Лайпсик (Мёрфи, Бландизи) – 21:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 32:35 (5x4)     2:2 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 35:32 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 48:06 (5x5)     3:3 Педан (Гримальди, Бландизи) – 58:01 (5x5)     3:4 Хайруллин (Плотников, Зыков) – 63:02 (4x3)    

– Когда «Локомотив» перестанет наступать на одни и те же грабли?
– Отличный вопрос. У нас много хороших игроков в раздевалке. Мы гораздо лучше, чем то, что мы показываем. Хотелось бы найти ответ.

– Впервые в сезоне проиграли три раза подряд. Видите в этом проблему?
– Мы очевидно недовольны нашей игрой. Надеюсь, это урок, который окупится в будущем. Мы были непобедимы на этой арене, а теперь не можем победить. Надо сфокусироваться на ближайших двух играх, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

