Главный тренер «Локомотива»: можем играть гораздо лучше, чем то, что мы показываем

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что команда может играть гораздо лучше и оценил третье подряд поражение ярославцев.

– Когда «Локомотив» перестанет наступать на одни и те же грабли?

– Отличный вопрос. У нас много хороших игроков в раздевалке. Мы гораздо лучше, чем то, что мы показываем. Хотелось бы найти ответ.

– Впервые в сезоне проиграли три раза подряд. Видите в этом проблему?

– Мы очевидно недовольны нашей игрой. Надеюсь, это урок, который окупится в будущем. Мы были непобедимы на этой арене, а теперь не можем победить. Надо сфокусироваться на ближайших двух играх, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.