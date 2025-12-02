Андрей Марков встретился с Иваном Демидовым в раздевалке «Монреаля»

Бывший российский защитник Андрей Марков встретился с нападающим Иваном Демидовым в раздевалке «Монреаль Канадиенс». В среду перед матчем «Монреаля» с «Виннипег Джетс» пройдёт торжественная церемония в честь Андрея Маркова. За канадский клуб российский защитник провёл 16 сезонов и стал любимцем болельщиков.

Фото: «Монреаль»

Ранее в этом году НХЛ включила Маркова в первую «Команду четверти века» «Канадиенс». Хоккеист провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих матчах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка.

Ближайший матч «Монреаль» проведёт в ночь на 3 декабря с принципиальным соперником «Оттавой Сенаторз».