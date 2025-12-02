Скидки
Хоккей

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры
Комментарии

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры. В межсезонье «Трактор» объявил, что Робинсон не будет выступать за команду в следующем сезоне из‑за семейных обстоятельств.

«Спасибо, хоккей. Ты дал мне всё, за что я должен быть благодарен. Пришло время отойти от спорта и посвятить себя семье. Всем моим бывшим товарищам по команде спасибо за то, что вы были частью моей жизни. Я буду скучать по нашей дружбе больше всего. Это не прощание, просто до свидания», — написал Робинсон в соцсети.

За «Трактор» Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025.

