Российский нападающий Игорь Чернышов признан новичком месяца в АХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе Барракуда» Игорь Чернышов признан новичком месяца в АХЛ. На счету российского форварда 16 (10+6) очков в 13 матчах в ноябре.

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) очков. Чернышов является самым молодым игроком «Динамо» в КХЛ, а также автором самого молодого гола в истории бело-голубых в лиге. В 2024 году вместе с московским «Динамо» форвард стал обладателем Кубка Континента и тем же летом покинул клуб.