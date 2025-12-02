Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Вегаса» Картер Харт проведёт дебютный матч в НХЛ после длительного отстранения

Вратарь «Вегаса» Картер Харт проведёт дебютный матч в НХЛ после длительного отстранения
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» сообщил, что Картер Харт заявлен стартовым вратарём команды на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится в ночь на 3 декабря в 6:00 мск. 27-летний вратарь не играл в НХЛ с 20 января 2024 года. «Вегас» подписал контракт с Хартом на два года с кэпхитом $ 2 млн. Голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Харт не мог играть за «Вегас» до 1 декабря, используя время в «Хендерсоне» для набора игровых кондиций. В трёх играх за «Сильвер Найтс» он дважды пропустил по три шайбы. Харт одержал одну победу с коэффициентом надёжности 3,07 и 83,9% отражённых бросков.

За шесть сезонов в составе «Филадельфии Флайерз» Харт одержал 96 побед и потерпел 122 поражения с коэффициентом надёжности 2,94, при 90,6% отражённых бросков и шести «сухих» матчах.

Материалы по теме
«Вегас» вызвал из АХЛ вратаря Картера Харта, голкипер может сыграть в ближайшем матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android