Вратарь «Вегаса» Картер Харт проведёт дебютный матч в НХЛ после длительного отстранения

«Вегас Голден Найтс» сообщил, что Картер Харт заявлен стартовым вратарём команды на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится в ночь на 3 декабря в 6:00 мск. 27-летний вратарь не играл в НХЛ с 20 января 2024 года. «Вегас» подписал контракт с Хартом на два года с кэпхитом $ 2 млн. Голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.

Харт не мог играть за «Вегас» до 1 декабря, используя время в «Хендерсоне» для набора игровых кондиций. В трёх играх за «Сильвер Найтс» он дважды пропустил по три шайбы. Харт одержал одну победу с коэффициентом надёжности 3,07 и 83,9% отражённых бросков.

За шесть сезонов в составе «Филадельфии Флайерз» Харт одержал 96 побед и потерпел 122 поражения с коэффициентом надёжности 2,94, при 90,6% отражённых бросков и шести «сухих» матчах.