Результаты матчей КХЛ на 2 декабря 2025 года

Сегодня, 2 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 2 декабря 2025 года:

«Амур» – «Динамо» Мн — 2:3 Б;

«Адмирал» – ХК «Сочи» — 2:4;

«Локомотив» – СКА — 3:4 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 32 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 50 очков после 32 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.