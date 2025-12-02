Результаты матчей ВХЛ на 2 декабря 2025 года

Сегодня, 2 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 2 декабря 2025 года:

СКА-ВМФ – «Сокол» — 1:2 Б;

ЦСК ВВС – ХК «Тамбов» — 5:2;

«Нефтяник» – «Буран» — 5:0;

«Динамо» СПб – «Металлург» Нк — 2:4;

«Челны» – «Ростов» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 51 очков 31 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.