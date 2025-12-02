Результаты матчей МХЛ на 2 декабря 2025 года

Сегодня, 2 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 2 декабря 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «АКМ Новомосковск» — 0:1;

«Омские Ястребы» – МХК «Спартак» — 3:4;

«Толпар» – «Красная Армия» — 1:2 Б;

«Ладья» – «Сибирские Снайперы» — 0:4;

«Ирбис» – МХК «Молот» — 13:2;

«Реактор» – «Локо-76» — 4:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.