Скончался бывший главный тренер сборных Беларуси Анатолий Беляев

Скончался бывший главный тренер сборных Беларуси Анатолий Беляев
Сегодня, 2 декабря, на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер Республики Беларусь Анатолий Беляев, сообщает sport5.by. Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

Анатолий Иванович оставил яркий след в истории хоккея Беларуси: он выступал за минские СКИФ и «Торпедо». В составе минского «Динамо» за шесть сезонов забросил 123 шайбы.

После завершения карьеры игрока Анатолий Иванович посвятил себя тренерской работе, внёс неоценимый вклад в развитие юных спортсменов. Он руководил юношеской, молодёжной и взрослой сборными Беларуси, возглавлял СДЮШОР «Юность» и СДЮШОР Мингорисполкома, а также ХК «Шахтер».

