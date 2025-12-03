Защитник Артём Зуб технично переиграл на пятачке вратаря «Монреаля» — видео

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. На 17-й минуте игры российский хоккеист установил текущий счёт 2:1 в пользу «Сенаторз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе длительной позиционной атаки «Оттавы» Зуб подключился на пятачок перед воротами, без опеки получил передачу от нападающего Брэди Ткачука и переиграл один на один голкипера «Канадиенс» Сэма Монтембо.