Защитник Артём Зуб технично переиграл на пятачке вратаря «Монреаля» — видео
Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. На 17-й минуте игры российский хоккеист установил текущий счёт 2:1 в пользу «Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:37 (pp) 1:1 Зеттерлунд (Клевен, Спенс) – 04:01 1:2 Зуб (Ткачук, Зеттерлунд) – 16:53 1:3 Сандерсон (Амадио) – 25:48 1:4 Батерсон (Клевен, Спенс) – 26:58 2:4 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 28:50 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе длительной позиционной атаки «Оттавы» Зуб подключился на пятачок перед воротами, без опеки получил передачу от нападающего Брэди Ткачука и переиграл один на один голкипера «Канадиенс» Сэма Монтембо.
