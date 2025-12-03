Скидки
Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 3 декабря 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

27 отражённых бросков Сорокина и ассист Шабанова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хорват (Шабанов) – 20:55     2:0 Дюклер (Ритчи, Деанджело) – 45:30     2:1 Джеймс (Лиллеберг, Пол) – 56:26    

Прервалась семиматчевая победная серия «Тампы».

Российские вратари Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Василевский («Лайтнинг») начали матч в стартовых составах своих команд. Сорокин отразил 27 бросков и провёл встречу полностью, Василевский отразил 21 бросок и был заменён на шестого полевого игрока на 56:40 минуте.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бо Хорват и Энтони Дюклер. Максим Шабанов (Россия) за писал на своё счёт результативную передачу.

У гостей единственную шайбу забросил Доминик Джеймс.

Российский форварды Никита Кучеров («Тампа») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится дома с «Колорадо Эвеланш» 5 декабря. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет в дома с «Питтсбург Пингвинз» 5 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
