27 отражённых бросков Сорокина и ассист Шабанова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу»

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Прервалась семиматчевая победная серия «Тампы».

Российские вратари Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Василевский («Лайтнинг») начали матч в стартовых составах своих команд. Сорокин отразил 27 бросков и провёл встречу полностью, Василевский отразил 21 бросок и был заменён на шестого полевого игрока на 56:40 минуте.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бо Хорват и Энтони Дюклер. Максим Шабанов (Россия) за писал на своё счёт результативную передачу.

У гостей единственную шайбу забросил Доминик Джеймс.

Российский форварды Никита Кучеров («Тампа») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится дома с «Колорадо Эвеланш» 5 декабря. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет в дома с «Питтсбург Пингвинз» 5 декабря.