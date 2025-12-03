Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс – Даллас Старз, результат матча 3 декабря 2025, счет 3:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Гаврикова и 2 ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой в овертайме хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Суси (Лаба, Шири) – 06:51     1:1 Капобьянко – 09:04     1:2 Рантанен (Джонстон) – 49:32     2:2 Кайлли (Трочек, Панарин) – 57:47     3:2 Гавриков (Панарин, Зибанеджад) – 61:09    

В составе хозяев шайбы забросили Карсон Суси и Уилл Кайлли. Российские хоккеисты Владислав Гавриков, Артемий Панарин и Игорь Шестёркин принесли победу «Рейнджерс». Гавриков забросил победную шайбу, Панарин отметился двумя ассистами, а Шестёрки отразил 23 броска по своим воротам.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайл Капобьянко и Микко Рантанен.

Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 5 декабря. «Даллас Старз» сыграет на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 4 декабря.

