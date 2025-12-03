Шайба Гаврикова и 2 ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас»

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой в овертайме хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Карсон Суси и Уилл Кайлли. Российские хоккеисты Владислав Гавриков, Артемий Панарин и Игорь Шестёркин принесли победу «Рейнджерс». Гавриков забросил победную шайбу, Панарин отметился двумя ассистами, а Шестёрки отразил 23 броска по своим воротам.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайл Капобьянко и Микко Рантанен.

Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 5 декабря. «Даллас Старз» сыграет на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 4 декабря.