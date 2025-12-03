Гол Хуснутдинова и пас Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Детройта»

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой, его одноклубник защитник Никита Задоров — результативной передачей.

Остальные голы гостей на счету Джонатана Аспирота и Алекса Стивза (дубль), за «Детройт» забивали Джеймс ван Римсдайк, Мориц Зайдер, Алекс Дебринкэт, Бен Шьяро и Лукас Рэймонд.