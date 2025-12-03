Гол Хуснутдинова и пас Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Детройта»
В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 ван Римсдайк (Юханссон, Зайдер) – 06:52 2:0 Зайдер (Кейн, Дебринкэт) – 13:49 3:0 Дебринкэт – 21:35 3:1 Аспирот (Задоров, Жанно) – 31:09 3:2 Стивз (Линдхольм, Гики) – 35:38 4:2 Шьяро (Ларкин, Рэймонд) – 36:15 5:2 Рэймонд (Зайдер, Кейн) – 43:55 (pp) 5:3 Хуснутдинов (Линдхольм, Гики) – 54:57 5:4 Стивз (Заха, Линдхольм) – 59:48
Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой, его одноклубник защитник Никита Задоров — результативной передачей.
Остальные голы гостей на счету Джонатана Аспирота и Алекса Стивза (дубль), за «Детройт» забивали Джеймс ван Римсдайк, Мориц Зайдер, Алекс Дебринкэт, Бен Шьяро и Лукас Рэймонд.
