Гол защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» уверенно переиграть «Монреаль»

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб записал на свой счёт вторую шайбу своей команды. 19-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету один бросок в створ, два силовых приёма и показатель полезности «-1».

Авторами остальных голов гостей стали Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон и Брэди Ткачук, за «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски и Ник Судзуки.