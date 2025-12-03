Скидки
Монреаль Канадиенс — Оттава Сенаторз, результат матча 3 декабря 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» уверенно переиграть «Монреаль»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:37 (pp)     1:1 Зеттерлунд (Клевен, Спенс) – 04:01     1:2 Зуб (Ткачук, Зеттерлунд) – 16:53     1:3 Сандерсон (Амадио) – 25:48     1:4 Батерсон (Клевен, Спенс) – 26:58     2:4 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 28:50 (pp)     2:5 Ткачук (Штюцле, Перрон) – 52:43    

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб записал на свой счёт вторую шайбу своей команды. 19-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету один бросок в створ, два силовых приёма и показатель полезности «-1».

Авторами остальных голов гостей стали Фабиан Зеттерлунд, Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон и Брэди Ткачук, за «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски и Ник Судзуки.

Защитник Артём Зуб технично переиграл на пятачке вратаря «Монреаля» — видео
