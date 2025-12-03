Скидки
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 3 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Чемпион НХЛ «Флорида» проиграла «Торонто» и опустилась на последнее место в конференции
В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Стечер (Макманн, Джошуа) – 05:24     0:2 Джошуа (Макманн, Стечер) – 07:54     1:2 Райнхарт (Лунделль) – 34:43 (sh)     1:3 Лотон (Лоренц) – 52:18     1:4 Таварес (Мэттьюс, Доми) – 59:41    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 27 из 30 бросков в створ (90%).

За «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт, у гостей забивали Трой Стечер, Дакота Джошуа, Скотт Лотон и Джон Таварес.

У «Флориды» осталось 25 очков после 25 матчей, «пантеры» пропустили вперёд «Торонто» и опустились на последнюю, 16-ю строчку таблицы Восточной конференции НХЛ, при этом отставание действующего чемпиона от зоны плей-офф составляет пять очков при игре в запасе. «Мэйпл Лифс» с 27 очками в 26 играх поднялись на 14-е место, опередив также «Баффало Сэйбрз».

