Чемпион НХЛ «Флорида» проиграла «Торонто» и опустилась на последнее место в конференции

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 27 из 30 бросков в створ (90%).

За «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт, у гостей забивали Трой Стечер, Дакота Джошуа, Скотт Лотон и Джон Таварес.

У «Флориды» осталось 25 очков после 25 матчей, «пантеры» пропустили вперёд «Торонто» и опустились на последнюю, 16-ю строчку таблицы Восточной конференции НХЛ, при этом отставание действующего чемпиона от зоны плей-офф составляет пять очков при игре в запасе. «Мэйпл Лифс» с 27 очками в 26 играх поднялись на 14-е место, опередив также «Баффало Сэйбрз».