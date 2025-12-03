«Нэшвилл» разгромил на своём льду «Калгари» в НХЛ, у Свечкова передача
В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Шефер (Свечков, Хаг) – 06:24 2:0 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 25:04 3:0 Маршессо (Йози, Хаг) – 34:25 4:0 Висблатт (Бантинг, Стастни) – 35:32 5:0 Бантинг (Вильсбю, Джост) – 42:59 5:1 Фрост (Кадри, Юбердо) – 53:39 (pp)
В составе хозяев шайбы забросили Рид Шефер, Стивен Стэмкос, Джонатан Маршессо, Оззи Висблатт и Майкл Бантинг. Российский нападающий Фёдор Свечков записал на свой счёт результативную передачу.
В составе гостей единственным голом отметился Морган Фрост.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится в гостях с «Флоридой Пантерз» 5 декабря. «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 5 декабря.
