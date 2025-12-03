«Нэшвилл» разгромил на своём льду «Калгари» в НХЛ, у Свечкова передача

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе хозяев шайбы забросили Рид Шефер, Стивен Стэмкос, Джонатан Маршессо, Оззи Висблатт и Майкл Бантинг. Российский нападающий Фёдор Свечков записал на свой счёт результативную передачу.

В составе гостей единственным голом отметился Морган Фрост.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится в гостях с «Флоридой Пантерз» 5 декабря. «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 5 декабря.