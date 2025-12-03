Скидки
Эдмонтон Ойлерз – Миннесота Уайлд, результат матча 3 декабря 2025, счет 0:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» с минимальным счётом обыграла «Эдмонтон» в НХЛ, Капризов очков не набрал
В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Бродин (Штурм) – 13:11    

Единственную шайбу в матче забросил шведский защитник гостей Юнас Бродин.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд»), Василий Подколзин («Ойлерз») результативными действиями в матче не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Сиэтл Кракен» 5 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймс» 5 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
