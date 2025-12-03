«Миннесота» с минимальным счётом обыграла «Эдмонтон» в НХЛ, Капризов очков не набрал

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил шведский защитник гостей Юнас Бродин.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко (оба «Уайлд»), Василий Подколзин («Ойлерз») результативными действиями в матче не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Сиэтл Кракен» 5 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймс» 5 декабря.