Дубль Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Ванкувером»

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.

В составе «Эвеланш» дубль оформил лидер гонки бомбардиров текущего сезона Натан Маккиннон, ещё один гол хозяев на счету Брока Нельсона. У «Ванкувера» отличился Линус Карлссон.