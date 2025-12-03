Дубль Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Ванкувером»
В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Бэйнс, Рятю) – 02:55 1:1 Маккиннон (Тэйвз, Малински) – 19:23 2:1 Нельсон (Ландеског, Колтон) – 33:52 3:1 Маккиннон (Ландеског, Мэнсон) – 39:26
Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.
В составе «Эвеланш» дубль оформил лидер гонки бомбардиров текущего сезона Натан Маккиннон, ещё один гол хозяев на счету Брока Нельсона. У «Ванкувера» отличился Линус Карлссон.
