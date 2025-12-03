Скидки
Александр Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей на 15-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Тем самым 40-летний форвард продлил свою текущую серию с набранными очками до пяти матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp)     1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28    

Ранее Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), голом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (4:3), передачей в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), голом и передачей в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

В ходе серии по состоянию на текущую минуту капитан «Вашингтона» набрал шесть очков (2+4).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками

