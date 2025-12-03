Александр Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей на 15-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Тем самым 40-летний форвард продлил свою текущую серию с набранными очками до пяти матчей.

Ранее Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), голом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (4:3), передачей в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), голом и передачей в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

В ходе серии по состоянию на текущую минуту капитан «Вашингтона» набрал шесть очков (2+4).

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками