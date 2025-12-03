Овечкин обошёл Фрэнсиса и вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Россиянин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.

На момент написания новости идёт второй период в матче, счёт 1:1.

Теперь на счету Овечкина 874 очка в выездных матчах, что позволило россиянину обойти Рона Фрэнсиса и расположиться на чистом пятом месте в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги. Выше Овечкина в этом списке расположились Стив Айзерман (936 очков в выездных матчах), Яромир Ягр (944), Марк Мессье (1017) и Уэйн Гретцки (1295).

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 (12+14) очков в 27 матчах.