Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Фрэнсиса и вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях

Овечкин обошёл Фрэнсиса и вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Россиянин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp)     1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28    

На момент написания новости идёт второй период в матче, счёт 1:1.

Теперь на счету Овечкина 874 очка в выездных матчах, что позволило россиянину обойти Рона Фрэнсиса и расположиться на чистом пятом месте в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги. Выше Овечкина в этом списке расположились Стив Айзерман (936 очков в выездных матчах), Яромир Ягр (944), Марк Мессье (1017) и Уэйн Гретцки (1295).

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 (12+14) очков в 27 матчах.

Александр Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей
