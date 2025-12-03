Александр Овечкин вплотную приблизился к Яромиру Ягру по количеству очков в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в большинстве на 15-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Благодаря этому Овечкин набрал 609 очков (327+282) в большинстве за карьеру.

Александр находится на 11-м месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству очков в большинстве и вплотную приблизился к занимающему 10-е место Яромиру Ягру, в активе которого 610 очков (217+393). У находящегося на девятой строчке Фила Хаусли — 612 очков в большинстве (129+483).

Рекордсменом НХЛ по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки — 890 (204+686).