Александр Овечкин вплотную приблизился к Яромиру Ягру по количеству очков в большинстве
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в большинстве на 15-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Благодаря этому Овечкин набрал 609 очков (327+282) в большинстве за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp) 1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28
Александр находится на 11-м месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству очков в большинстве и вплотную приблизился к занимающему 10-е место Яромиру Ягру, в активе которого 610 очков (217+393). У находящегося на девятой строчке Фила Хаусли — 612 очков в большинстве (129+483).
Рекордсменом НХЛ по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки — 890 (204+686).
