Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала имена трёх звёзд ноября

НХЛ назвала имена трёх звёзд ноября
Комментарии

Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена трёх звёзд ноября.

Так, первой звездой месяца стал канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший за календарный месяц 26 (11+15) очков в 13 матчах команды.

Второй звездой месяца стал форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. На его счету 26 (13+13) очков в 15 играх. Третьей звездой признали форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, в активе которого 23 (10+13) очка в 14 встречах.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 26 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка после 25 встреч.

