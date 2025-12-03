Иван Барбашёв забил курьёзный гол на 27-й секунде матча — видео
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штата Невада). На 27-й секунде игры российский хоккеист открыл счёт.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Барбашёв (Боуман, Теодор) – 00:27 1:1 Мур (Бертуцци, Назар) – 01:23 1:2 Бертуцци – 31:22 2:2 Хаттон (Стоун) – 37:19 2:3 Бедард (Бураковски, Грин) – 44:45 3:3 Боуман (Теодор, Барбашёв) – 57:32 4:3 Теодор – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе быстрой контратаки «Вегаса» Барбашёв на скорости завёз шайбу в зону и выполнил передачу на партнёра по команде Брэйдена Боумана. Шайба попала в отставленный конёк защитника Уайатта Кайзера и отскочила в сетку мимо вратаря Спенсера Найта.
