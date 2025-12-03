Иван Барбашёв забил курьёзный гол на 27-й секунде матча — видео

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штата Невада). На 27-й секунде игры российский хоккеист открыл счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой контратаки «Вегаса» Барбашёв на скорости завёз шайбу в зону и выполнил передачу на партнёра по команде Брэйдена Боумана. Шайба попала в отставленный конёк защитника Уайатта Кайзера и отскочила в сетку мимо вратаря Спенсера Найта.