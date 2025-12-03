Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас – Чикаго, результат матча 3 декабря 2025, счет 4:3 Б, НХЛ 2025/2026

Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго» в дебютном матче Картера Харта
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Барбашёв (Боуман, Теодор) – 00:27     1:1 Мур (Бертуцци, Назар) – 01:23     1:2 Бертуцци – 31:22     2:2 Хаттон (Стоун) – 37:19     2:3 Бедард (Бураковски, Грин) – 44:45     3:3 Боуман (Теодор, Барбашёв) – 57:32     4:3 Теодор – 65:00    

Уже на 27-й секунде матча счёт открыл российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Менее чем через минуту Оливер Мур сравнял счёт. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Тайлер Бертуцци и Бен Хаттон. В начале третьего периода Коннор Бедард вывел «Чикаго» вперёд в счёте. За две минуты до конца счёт сравнял Брэйден Боуман с передачи Ивана Барбашёва. По буллитам победу одержали хозяева. Отметим, что ворота «Вегаса» защищал голкипер Картер Харт, для которого это был первый матч в НХЛ после длительного отстранения в связи с делом о сексуальном насилии.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Вратарь «Вегаса» Картер Харт проведёт дебютный матч в НХЛ после длительного отстранения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android