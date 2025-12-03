Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго» в дебютном матче Картера Харта

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Уже на 27-й секунде матча счёт открыл российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Менее чем через минуту Оливер Мур сравнял счёт. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Тайлер Бертуцци и Бен Хаттон. В начале третьего периода Коннор Бедард вывел «Чикаго» вперёд в счёте. За две минуты до конца счёт сравнял Брэйден Боуман с передачи Ивана Барбашёва. По буллитам победу одержали хозяева. Отметим, что ворота «Вегаса» защищал голкипер Картер Харт, для которого это был первый матч в НХЛ после длительного отстранения в связи с делом о сексуальном насилии.