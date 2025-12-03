Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго» в дебютном матче Картера Харта

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.
Уже на 27-й секунде матча счёт открыл российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Менее чем через минуту Оливер Мур сравнял счёт. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Тайлер Бертуцци и Бен Хаттон. В начале третьего периода Коннор Бедард вывел «Чикаго» вперёд в счёте. За две минуты до конца счёт сравнял Брэйден Боуман с передачи Ивана Барбашёва. По буллитам победу одержали хозяева. Отметим, что ворота «Вегаса» защищал голкипер Картер Харт, для которого это был первый матч в НХЛ после длительного отстранения в связи с делом о сексуальном насилии.
- 3 декабря 2025
-
09:15
-
09:09
-
08:55
-
08:42
-
08:35
-
08:15
-
07:59
-
07:54
-
07:39
-
07:35
-
07:27
-
06:44
-
06:10
-
05:51
-
05:48
-
05:43
-
05:27
-
04:23
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:21
-
20:55
-
20:30