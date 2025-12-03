Скидки
Лос-Анджелес – Вашингтон, результат матча 3 декабря 2025, счет 1:3, НХЛ 2025/2026

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» в гостевом матче
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp)     1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28     1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18     1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18    

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Первая передача была на гол Тома Уилсона в большинстве в первом периоде. Второй голевой пас россиянин отдал на старте третьего периода, когда выбежал со скамейки штрафников и помог Энтони Бовиллье забить победный гол. Шайбой в составе «Лос-Анджелеса» отметился Адриан Кемпе. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Алексей Протас.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд. В следующем матче столичный клуб встретится с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 4 декабря.

Овечкин обошёл Фрэнсиса и вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока
