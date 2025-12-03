Результаты матчей НХЛ на 3 декабря 2025 года

В ночь на 3 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 3 декабря 2025 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Даллас Старз» — 3:2 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Оттава Сенаторз» — 2:5;

«Детройт Ред Уингз» – «Бостон Брюинз» — 5:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1;

«Флорида Пантерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4;

«Нэшвилл Предаторз» – «Калгари Флэймз» — 5:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:1;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Миннесота Уайлд» — 0:1;

«Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 Б;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 26 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка после 25 встреч.