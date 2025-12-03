Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Спартак»;
17:00. «Автомобилист» – «Металлург»;
19:00. «Ак Барс» – «Трактор»;
19:00. «Северсталь» – «Динамо» М;
19:30. «Шанхайские Драконы» – «Салават Юлаев»;
19:30. ЦСКА – «Торпедо».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 32 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 50 очков после 32 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Сибирь» провела лучший матч в сезоне, «Салават» дожал ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Сибирь» провела лучший матч в сезоне, «Салават» дожал ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android