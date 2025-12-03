Расписание матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Спартак»;

17:00. «Автомобилист» – «Металлург»;

19:00. «Ак Барс» – «Трактор»;

19:00. «Северсталь» – «Динамо» М;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Салават Юлаев»;

19:30. ЦСКА – «Торпедо».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 32 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 50 очков после 32 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.