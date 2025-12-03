Расписание матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Горяк-УГМК» – «Южный Урал»;

17:00. «Торос» – «Торпедо-Горький»;

17:30. «Ижсталь» – «Химик»;

19:00. «Дизель» – «Омские Крылья»;

19:00. «Олимпия» – «Звезда».

19:00. АКМ – «Рубин»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Зауралье».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 51 очко в 31 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.