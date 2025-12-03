Расписание матчей МХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 3 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «АКМ Юниор» – МХК «Атлант»;

14:30. «Красноярские Рыси» – «АКМ Новомосковск»;

16:30. «Белые Медведи» – «Академия Михайлова»;

17:30. «Ладья» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. «Реактор» – «Локо-76».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.