Овечкин и «Вашингтон» попрощались с Копитаром, проводящим заключительный сезон в карьере
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали гости со счётом 3:1. Сразу после окончания матча на льду состоялось рукопожатие всех игроков «Вашингтона» с капитаном «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром, проводящим заключительный сезон в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp) 1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28 1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18 1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18
Инициатором рукопожатия стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, построивший свою команду. Россиянин первым подъехал к словенцу и пожал ему руку. Это заключительная встреча между командами в текущем сезоне. Ранее Копитар заявил, что этот сезон НХЛ станет для него последним в карьере.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
