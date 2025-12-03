«Это проявление уважения». Овечкин объяснил своё рукопожатие с Копитаром после матча

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё решение пожать руку форварду «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитару после матча. Россиянин выстроил свою команду и первым пожал руку словенцу, который проводит заключительный сезон в НХЛ. «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» больше не встретятся друг с другом в текущем регулярном сезоне.

«Это проявление уважения. Конечно, мы были соперниками в игре, но после финального свистка мы выражаем ему уважение за то, что он сделал для этой игры, для этой лиги», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Словенец выступал за «Кингз» с сезона-2006/2007. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоёвывал Кубок Стэнли.