Хоккей

«Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком

«Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком
Комментарии

«Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон.

Гальченюк возглавил хабаровский коллектив в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в двадцати матчах регулярного чемпионата КХЛ. В начале ноября у Гальченюка была диагностирована острая вирусная инфекция, а исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Андриевский. С тех пор Гальченюк так и не возвратился к своим обязанностям главного тренера.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 32 матча, в которых набрал 29 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
